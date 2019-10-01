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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سلطان البركاني ينجح اخيرا في اسعاد اليمنيين ويعلن عن نجاحه في تحقيق هذة المفاجأة التي انتظرها الكثير

أعلنت السلطات المصرية، منح المواطنيين اليمنين المقيمين في دول الخليج وأمريكا وأروبا وكندا تأشيرات دخول مجانية حال وصولهم المطار اعتباراً من الأسبوع القادم. وفي هذا الصدد عبر رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني عن شكره وتقديره لقيادة مصر برئاسة الرئيس السيسي وللبرلمان والحكومة والشعب على الخطوات المعلن من خلالها تسهيل دخول اليمنيين الى مصر، وأشار البركاني في تغريدة على صفحته في تويتر الى ان وفد مجلس النواب كان له شرف طرحها في مباحثات المجلسين الاخيرة والتي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 سبتمبر. ------------------------------------ شاهد ايضا : • عـــــاجـــــل : أنباء عن مقتل الفنانة بلقيس احمد فتحي مساء اليوم في مدينة جدة السعودية .. وناشطون ينشرون صورة مفاجئة تكشف الحقيقة وتقطع الشك باليقين ..شاهد • عاجـــل : سلطان البركاني ينجح اخيرا في اسعاد اليمنيين ويعلن عن نجاحه في تحقيق هذة المفاجأة التي انتظرها الكثير • عـــــاجـــــل : تفاصيل خطيرة ومفاجئة وردت الان من لندن عن القاتل الحقيقي لحارس الملك سلمان اللواء الفغم ..شاهد Advertisements عمرها 18 سنة .. شاهد صور وتفاصيل الزوجة الجديدة والثانية لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان • شاهد من هو الحارس الجديد للملك سلمان خلفا للواء عبدالعزيز الفغم .. انكشفت خيوط المؤامرة..«تفاصيل وصور» • عـــــاجـــــل : شاهد اول فيديو وصور مسربه للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ..وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت ! ------------------------------------- كما عبر عن آمله في اتخاذ خطوات اخرى قال البركاني انه تم طرحها على الجانب المصري اثناء المباحثات وتم الوعد بمتابعتها وأضاف رئيس البرلمان ان وفدا برلمانيا سيلتقي الرئيس السيسي وسيتم طرح المزايا التي كان يتمتع بها اليمنيون منذ عهد الرئيس عبدالناصر. متمنيا ان يضاف اليمنيين المقيمين في الدول الاسيويه ضمن القرار الحالي والمعفين من تأشيرة دخول مصر.

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