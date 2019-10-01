شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصدر حكومي يسخر من مزاعم إدراج اسم رئيس الوزراء ضمن قائمة العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصدر حكومي يسخر من مزاعم إدراج اسم رئيس الوزراء ضمن قائمة العقوبات

سخر مصدر حكومي رفيع المستوى، من مزاعم بعض وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن إدراج لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن، اسم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ضمن قائمة العقوبات.

ونفى المصدر الحكومي، في تصريح صحفي، صحة تلك الادعاءات المختلقة، واصفاً إياها بالسقوط الإعلامي، والتزوير الفاضح تجاه رموز الدولة.

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منوهاً، إلى أن مثل هذه الإشاعات المغرضة تهدف لتشويه قيادات الشرعية، وخلق البلبلة تجاههم، وهي صادرة من مطابخ إعلامية مُعادية، وبات الشعب اليمني يعي خطورة ما تقوم به من تحريض وتزييف.

ودعا المصدر وسائل الإعلام والصحفيين لتحري الدقة والمصداقية، والتثبت من الاخبار قبل نشرها، خصوصاً في ظل هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد.