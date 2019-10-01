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عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان، إن قناة المسيرة الحوثية هزمت الامبراطوريات الاعلامية للتحالف العربي، السعودية والإمارات .

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عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة عن قناة المسيرة الحوثية ويكشف ما يدور خلف الكواليس في استديوهات لبنان ويعلن الانهيار الشامل



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وأضاف عطوان أن القناة الحوثية التي تبث من لبنان ولا تتجاوز ميزانيتها التشغيلية شهريا، سوى بضعة آلاف من الدولارات، استطاعت ان تقدم للمشاهدين من قبلب الميدان أكبر ما تقدمه وسائل إعلام الطرف الآخر.

جاء ذلك، خلال تعليقه على إعلان الحوثيين حول ما أسموها عملية "نصر من الله" والتي قالوا إنهم تمكنوا خلالها أسر مئات من الجنود والضباط السعوديين، في محافظة نجران السعودية.

واعتبر عطوان ان العملية تعتبر انهيار شامل للقوة العسكرية السعودية والدعم الامريكي العسكري في حرب اليمن.