شكرا لمتابعة خبر عن شاهد فضيحة .. فنان شهير في وضع مخلّ مع فتاة حسناء من الإمارات يقومان بهذا العمل الفاضج والمحرم شرعا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد فضيحة .. فنان شهير في وضع مخلّ مع فتاة حسناء من الإمارات يقومان بهذا العمل الفاضج والمحرم شرعا
ضبطت قوات الشرطة المغربية فناناً شهيراً، متلبسًا في وضع مخل مع فتاة تقيم في الإمارات، وبحوزته كمية من المخدرات.
وأحالت الشرطة الفنان الشاب المغربي “سيمو راي”، على وكيل الملك لدى ابتدائية تمارة، على خلفية ضبطه من طرف عناصر الدرك، متلبسا بالفساد وحيازة كمية من الكوكايين بمنتجع سياحي ضواحي الرباط.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
وقررت النيابة العامة متابعة الفنان المقيم بفرنسا في حالة سراح بتهمة التحريض على الفساد، وذلك بعد الإفراج عنه وعن رفيقته بكفالة، مع منعهما من مغادرة البلاد إلى حين انطلاق المحاكمة.
وفي نفس السياق، أصدر الدرك الملكي مذكرات بحث في حق مزودي الفنان بمخدر الكوكايين، بعد أن كشف عن هوياتهم خلال التحقيق .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فضيحة .. فنان شهير في وضع مخلّ مع فتاة حسناء من الإمارات يقومان بهذا العمل الفاضج والمحرم شرعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.