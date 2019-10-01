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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد فضيحة .. فنان شهير في وضع مخلّ مع فتاة حسناء من الإمارات يقومان بهذا العمل الفاضج والمحرم شرعا

ضبطت قوات الشرطة المغربية فناناً شهيراً، متلبسًا في وضع مخل مع فتاة تقيم في الإمارات، وبحوزته كمية من المخدرات.

وأحالت الشرطة الفنان الشاب المغربي “سيمو راي”، على وكيل الملك لدى ابتدائية تمارة، على خلفية ضبطه من طرف عناصر الدرك، متلبسا بالفساد وحيازة كمية من الكوكايين بمنتجع سياحي ضواحي الرباط.

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وقررت النيابة العامة متابعة الفنان المقيم بفرنسا في حالة سراح بتهمة التحريض على الفساد، وذلك بعد الإفراج عنه وعن رفيقته بكفالة، مع منعهما من مغادرة البلاد إلى حين انطلاق المحاكمة.

وفي نفس السياق، أصدر الدرك الملكي مذكرات بحث في حق مزودي الفنان بمخدر الكوكايين، بعد أن كشف عن هوياتهم خلال التحقيق .