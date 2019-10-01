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شكرا لمتابعة خبر عن اعلان هام ورد قبل قليل من السفارة اليمنية في الرياض للمغتربين اليمنيين في هذه المناطق فقط وليس في المملكة كلها ( 6 مناطق داخل السعودية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان هام ورد قبل قليل من السفارة اليمنية في الرياض للمغتربين اليمنيين في هذه المناطق فقط وليس في المملكة كلها ( 6 مناطق داخل السعودية )
2019/10/01 الساعة 09:27 مساءً (الخليج 365 - متابعات )
أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، للإخوة المغتربين، عن إرسال فريق عمل من السفارة، إلى المناطق الشمالية للمملكة في كلاً من "سكاكا، الجوف، عرعر، القريات، حائل، القصيم".
وبحسب الإعلان الذي نشرته السفارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بأن الفريق سيقوم بتقديم كافة الخدمات القنصلية للإخوة المغتربين، ابتداءً من تاريخ 30 سبتمبر وحتى تاريخ 8 أكتوبر، وذلك وفقاً للجدول الموضح أدناه.
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