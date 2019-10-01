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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ....شاهد بالفيديو 4 صواريخ سعودية من نوع جو - أرض تدك العاصمة القطرية وتلقن القطريين درسا لن ينسوه ابدا ( فيديو )



سحق نادي الهلال، نظيره السد القطري، بأربعة أهداف مقابل واحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقطع نادي الهلال، شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى النهائي، وذلك قبل استضافة السد، في لقاء الإياب، يوم 22 أكتوبر المقبل.

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ودخل الهلال، المباراة بشكل بطيء للغاية، حيث سيطر السد على الربع ساعة الأولى، محرزًا التقدم في النتيجة، بهدف سجله الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الزعيم، بالخطأ في مرماه.

وبعد تقدم السد، سيطر الهلال على مجريات المباراة بالكامل، وعاد غوميز نفسه ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 34.

وقبل نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجل علي آل بليهي، مدافع الهلال، هدف التقدم لفريقه.

ومع النقص العددي في صفوف السد، واصل الهلال سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، مسجلًا الهدف الثالث عن طريق غوميز في الدقيقة 60.

وفور نزوله إلى أرضية الملعب، دوّن الأسطورة محمد الشلهوب اسمه في سجلات المباراة، بتسجيله الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 67.