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صنعاء - ياسمين الخيامي - مجلس الوزراء يباغت الجميع ويوجه ضربة موجعة لقطر ويصدر قبل قليل هذا القرار الصارم والعاجل ( نص القرار الذي وردنا الان )



أصدر مجلس الوزراء المصري، تعليمات لكافة الفنادق بمنع عرض قناة الجزيرة على شاشات الغرف الفندقية، وذلك بسبب موقفها المعادي لسياسات النظام المصري والدولة المصرية.

وبحسب خطاب صادر من غرف المنشآت الفندقية لجميع الفنادق، يحمل رقم 28 لعام 2019، “اتشرف بإفادة سيادتكم بأنه ورد للغرفة خطاب بتاريح 8/8/2019، برقم (1313) من السيدة الأستاذة يمنى البحار معاون الوزير والمشرف على المكتب الفني لمعالي وزيرة السياحة، والمتضمن أنه ورد لمعالي الوزيرة خطاب من السيد أمين عام مجلس الوزراء، بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (50) بتاريخ 24/7/2019، والتي من بينها اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الفنادق العاملة في مصر “بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاص بها”.

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وتابع الخطاب، “بناء على توجيهات معالي وزيرة السياحة في هذا الخصوص، يرجى من سيادتكم التكرم بالتنبيه والتأكيد على عدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاصة بفندقكم الموقر”.

يأتى ذلك بعد شهور من قرار السلطات السعودية، 9 يونيو الماضى لكافة مشغلي وملاك المرافق السياحية، بضرورة عدم تشغيل قنوات الجزيرة.

وأصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية تعميمًا لكافة مشغلي المرافق السياحية، بوجود حذف كافة الفضائيات التي تتضمن مخالفات دينية أو سياسية أو أخلاقية، بما فيها شبكة الجزيرة القطرية، بحسب موقع “سبق” السعودي.

وأوضحت أنه من سيخالف قرار حذف قنوات الجزيرة من قائمة القنوات الموجودة بغرف المرافق السياحية، سيخضع لعقوبة غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

وأشارت إلى أنه في حال تكرار تلك المخالفات فإنه سيتم إلغاء ترخيص المرفق السياحي بالكامل.