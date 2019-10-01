إصلاح حضرموت يصف مطالب أبناء المحافظة التي نفذتها الحكومة بـ"العمل الحضاري"

قال الأمين المساعد في حزب التجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت المهندس "ربيع باسيود"، إن المحافظة في الآونه الأخيرة شكلت عمل منظم وحضاري رائع، في إشارة إلى الفعالية السلمية التي أقيمت من أجل تنفيذ مطالب نادى بها أبناء حضرموت.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية "الفيس بوك"، كل هذا العمل جاء في إطار العمل المنظم والقانوني المستوعب لحساسية المرحلة، التي لا بد أن تسلكه السلطات، وكل القوى بمختلف توجهاتها.

وأكد أن المحافظ البحسني وضع النقاط على الحروف، حينما طالب الحكومة الوفاء بالتزاماتها للمحافظة من نسبة مبيعات النفط .

وقال باسيود "إن محافظة حضرموت شهدت حراكا مجتمعيا مطلبيا تبنته السلطة المحلية بمؤازرة جل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي، تكلل ذلك بالوقفة الجماهيرية الكبيرة والذي توجت ببيان حقوق ومطالب المحافظة، نظراً لما تعانيه من تدهور في كثير من المجالات كالكهرباء والخدمات الأخرى".

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ولفت بأنه ينبغي علينا جميعا في حضرموت خاصة أن ننهج نهجاً يليق بنا أنه لا أحد فوق النقد، لكنه النقد البنّاء الهادف المصحح والمقوم للمسار.

وأردف "اليوم وبعد توضيح مصدر مسؤول في السلطة المحلية بالمحافظة مشكورا في كيفية انفاق مبلغ الـ 194 مليون دولار وتوزيعها على قطاعات الدولة في المحافظة، بات من الواجب على كل قطاع توضيح ما أنجز من مشاريع للرأي العام خاصة في ظل غياب أجهزة الرقابة والمحاسبة والمجالس المحلية، تلجم من خلالها كل الألسن والتخرصات كما يحلو للبعض تسميتها".

هذا وكان محافظ حضرموت قد وجه بمنع تصدير النفط من المحافظة، حتى تفي الحكومة بالتزاماتها، والتي تقضي بتخصيص 20 % من عائدات النفط، لصالح السلطة المحلية. وأمس اعلن المحافظ البحسني بدء تصدير النفط بعد التزام الحكومة ما تعهدت به.

