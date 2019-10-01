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عدن - ياسمين التهامي - المهرة : الإدارة العامة لتنمية المرأة تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة أكتوبر الوردي وطبق خيري لصالح مرضى السرطان بثانوية بلقيس للبنات بالغيضة

جهينة يمن: لميس الأصبحي.

تحت شعار "توعيتك الأن تعني الأمان" دشنت الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة صباح اليوم الثلاثاء بثانوية بلقيس للبنات بمدينة الغيضةحملتها الموسعة الخاصة بالتوعية حول سرطان الثدي، وتتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي «الشهر الوردي» الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام انطلاقا من مبادرة دولية للتوعية بالمرض.

و في تدشين الحملة التي حضرها قيادات من السلطة المحلية منها معالي الشيخ صالح عليان وكيل م المهرة ،خديجة باكريت وكيل مساعد لشؤون المرأة ، د. عوض مبارك مدير عام مكتب الصحة بالمهرة أ. محسن بلحاف مدير مستشفى الغيضة المركزي ،سالم عوض مدير عام م.الغيضة، إبراهيم جعرة مدير مكتب التربية والتعليم بالغيضة و مديرة مدرسة ثانوية بلقيس للبنات أ. فاطمة علي الشماسي،أ.انتصار عوض مديرة تنمية المراة م.الغيضة، أ. إيمان محاد نائب مدير مكتب المياه والبيئة بالمحافظة، حيث تم افتتاح طبق خيري لصالح مرضى السرطان و ندوة تثقيفية حول مرض سرطان الثدي قدمتها د. ابتسام صالح طبيبة عام بالتنسيق مع أمين حسن مدير إدارة التثقيف و الإعلام الصحي بالمهرة.

و أكد وكيل م. المهرة الشيخ صالح عليان أن السلطة المحلية تحرص على المشاركة في الحملات و الفعاليات التوعوية و التثقيفية للتوعية بسرطان الثدي و مشاركة العالم بهذا المرض خلال شهر أكتوبر الذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالمياً.

و أوضحت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات أهمية إقامة هذه الفعاليات 'خاصة أننا نقبل على شهر التوعية العالمية بسرطان الثدي، والهدف هو مساندة المصابين بهذا المرض، ورفع درجة الوعي الصحي لدى أولياء الأمور والطالبات وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمرض وسبل الوقاية منه.

و اضافت لبنى صالح كلشات ان الحملة تشمل عددا من مديريات المهرة لتحقق أهدافها من أبرزها زيادة الوعي العام لدى النساء عبر الندوات التثقيفية و المحاضرات.

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و أضافت بنت كلشات لضرورة خلق بيئة حافزة تساعد على تحسين السلوكيات في الاتجاه الصحي الذي يقي من سرطان الثدي، التخلص من هذا المرض من خلال توعية المرأة بحقوقها وواجباتها، ونشر التثقيف الصحي ، وضرورة الفحص المبكر.

تضمنت الندوة التعريف بمرض سرطان الثدي و اعراضه بدأ بالعلامات الأولى بمراحل نمو المرض الأربعة إلى أسبابه وأنواعه وطرق التشخيص الخمسة وشملت الندوة نشرة تتضمن معلومات عن حقائق أساسية ومعتقدات خاطئة بالإضافة إلى لمحة وقائية سريعة عن سرطان الثدي.

الجدير ذكره أن البادرة الإنسانية الخيرية الممثلة في الطبق الخيري لدعم مرضى السرطان شارك فيها طالبات ثانوية بلقيس و إدارة المدرسة الذي شهد إقبالا ناجحا من الطلاب و الحاضرين لشراء أطباق من الأغذية المعروضة يعود مردوده المالي لدعم مرضى السرطان بالمحافظة.

حضر التدشين عدد من الطبيبات و المعلمات و المهتمين .