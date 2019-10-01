شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خبر مقتل الملك سلمان بعد قتل حارسه الفغم ينتشر كالنار على الهشيم .. 6 صور تكشف الحقيقة كاملة (شاهد) كيف اصبح؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعد انتشار شائعات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من المعارضين، حول مقتل الملك سلمان في حادث مقتل حارسه الشخصي، ظهر العاهل السعودي، في صور جديدة نشرتها حسابات رسمية للمملكة، وهو يقدم واجب العزاء في وفاة حارسه اللواء عبدالعزيز الفغم، كما استقبل عددًا من العلماء والمواطنين، كرد على شائعات مقتله.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وقالت وسائل إعلام سعودية: عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم ، وأثنى على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – وتفانيه في خدمة وطنه.

فيما عبر والد وأخوان وإبنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد

كما استقبل الملك سلمان، عددًا من الأمراء والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير متعب بن سعود بن سعد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.

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