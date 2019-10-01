شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فيديو ينشر للمرة الاولى .. طلب من كل الحاضرين الانصراف وبَقى معهم منفردا .. هذا مافعلة المستشار في الديوان الملكي مع والد القاتل ووالد الفغم اثناء الجنازة "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شهدت صلاة الجنازة على الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم -يرحمه الله – جموع غفيرة من العسكريين والمدنيين والمسؤولين أمس الأحد بالمسجد الحرام مواقف متعددة لفتت إنتباه الجميع . وكان من أبرز تلك المواقف ما وثقه الإعلامي ” محمد الشقاء ” قبل آداء صلاة الجنازة حينما طلب المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري من المصلين الإنصراف ، ثم جذب يد الدكتور مشعل آل علي ” والد القاتل ” ليُسلم على بداح الفغم ” والد المقتول . جديد الحدث أونلاين: Advertisements كما تواجد آل علي قبل آداء صلاة الجنازة ليؤدي واجب العزاء والمواساة ، في مشهد أثار تعجب وإهتمام الكثيرين . وعلق الدكتور ” الشثري ” على تلك المشاهد محاولاً إرساء السلام النفسي بين الوالدين المفجوعين ، قائلاً : غفر الله لهما ، نقدم التعازي لخادم لحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده، ولجميع ذوي الشهيد، وأسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لهما جميعاً، هما أخوان بينهما عشرة طويلة، ومحبة على مدى طويل، جاءت بينهما نزغة شيطان، ولكن الحمد لله لا يؤثر هذا في علاقات الناس . وأكد ” الشثري ” أن الأحداث العصيبة تثبت الوحدة والتآخي بين أفراد الشعب السعودي العسكريين منه والمدنيين بما جعله نموذج مشرف أمام العالم ، فيما أشاد الجميع بما بذله من جهود لتهدئة النفوس .

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