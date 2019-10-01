شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يظهر رسميا في العاصمة اليمنية صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي اليوم الثلاثاء، في العاصمة صنعاء المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث وفق قناة المسيرة. جاء ذلك عقب ساعات من وصول المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث برفقة مساعديه، إلى صنعاء، للتشاور مع قيادات مليشيات "الحوثي" حول سبل تحقيق "تهدئة" مع السعودية

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