شكرا لبحثكم عن خبر انتكاسة كبيرة لميشليا الحوثي بعد احباط محاولات تسلل على مواقع الجيش والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أحبطت قوات الجيش الوطني، عدة محاولات تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
ورصدت قوات الجيش، مساء الإثنين، عدة محاولات تسلل لمليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي.
وأفشلت قوات الجيش كل محاولات المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر انتكاسة كبيرة لميشليا الحوثي بعد احباط محاولات تسلل على مواقع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.