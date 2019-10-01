شكرا لبحثكم عن خبر انتكاسة كبيرة لميشليا الحوثي بعد احباط محاولات تسلل على مواقع الجيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أحبطت قوات الجيش الوطني، عدة محاولات تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ورصدت قوات الجيش، مساء الإثنين، عدة محاولات تسلل لمليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي.

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وأفشلت قوات الجيش كل محاولات المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.