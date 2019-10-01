شكرا لبحثكم عن خبر عاجل صدور توجيهات رئاسية بعودة كوادر الحكومة اليمنية الى شبوة خلال اربعة ايام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدرت توجيهات رئاسية تقضي بعودة كافة المسئولين الحكوميين والقيادات العسكرية إلى مدينة عتق. وقضت التوجيهات بعودة كافة القيادات إلى مدينة سيئون ومن ثم إلى عتق. بحسب صحيفة “عدن الغد”. Advertisements وقال مصدر حكومي ان القيادات وبينها وزراء وقيادات عسكرية وامنية بدأت تجهيزات العودة إلى مدينة سيئون ومن ثم عتق وابين . واشار المصدر إلى ان العودة ستتم خلال 4 أيام .

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