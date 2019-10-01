شكرا لبحثكم عن خبر قوات الشرعية تقر مخططاً لاسقاط الانتقالي في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقرت قوات الشرعية اليوم الثلاثاء مخططا جديدا لاسقاط قوات الانتقالي في ابين دون قتال.

جاء ذلك عقب وساطات قبلية حاولت منع وقوع مواجهات جديدة في المحافظة، التي تتقاسمها مع قوات الانتقالي.

وطالب محمد العوبان، القائم بأعمال مدير أمن أبين وقائد القوات الخاصة، وقيادات عسكرية في صفوف الجيش الوطني خلال اجتماع مع مدراء أمن المديريات، ببذل المزيد من الجهود للوقوف صفاً واحداً خلف هادي، معتبراً التحديات التي تواجه قواته في أبين كبيرة.

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ويفرض العوبان منذ أيام حصاراً على لودر، وسط مخاوف من تقدمه صوب المديرية، التي تتمترس بداخلها مجاميع من الحزام الأمني.

ويقود العوبان، برفقة آخرين عدة ألوية ترابط حالياً في شقرة وأحور، ويسعى لاستعادة زنجبار التي انسحب منها بعد قتال استمر لأيام مع الحزام الأمني المدعوم إماراتياً.

في السياق اتهم الانتقالي العوبان باختطاف 5 من أنصاره في أحور، بعد أيام على اختطافه 35 من عناصر الحزام في لودر.

ولا تزال قوات الحزام تسيطر على زنجبار ولودر وجعار في أبين، في حين تتركز سيطرة قوات هادي في المناطق الوسطى، التي تعد مسقط رأسه ووزير داخليته أحمد الميسري.