شاهد فيديو .. احتفال البهليلي لاعب الهلال السعودي بهدفه في مرمى السد القطري يثير المتابعين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت طريقة احتفال علي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي، بهدفه في شباك السد القطري، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تقام في الدوحة، الكثير من الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتقدم الهلال بهدفين لهدف، وسجل البليهي الهدف الثاني بصدره، ليذهب أمام مدرجات الجمهور القطري واضعا يديه خلف ظهره ثم يسقط على الأرض، وهو ما اعتبره البعض استفزاز للجمهور.
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أحتفالية علي البليهي : امام جماهير السد— عبدالحميد (@BAYERN__ALHILAL) October 1, 2019
بعد تسجيله للهدف الثاني في مرمى السد
ذبحناهم :) pic.twitter.com/SSUb8bonPq
عبدالحميد@BAYERN__ALHILAL
أحتفالية علي البليهي : امام جماهير السد
بعد تسجيله للهدف الثاني في مرمى السد
ذبحناهم :)
أحتفالية علي البليهي : امام جماهير السد— عبدالحميد (@BAYERN__ALHILAL) October 1, 2019
بعد تسجيله للهدف الثاني في مرمى السد
ذبحناهم :) pic.twitter.com/SSUb8bonPq
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فيديو : هدف #الهلال السعودي يتقدم 2 - 1 على #السد في ذهاب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا .. #كلنا_قطر .. #كلنا_معاكم .. #مع_السد_في_آسيا .. #السد_الهلال pic.twitter.com/9nBAIKsM7w— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 1, 2019
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