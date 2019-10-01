شكرا لبحثكم عن خبر شاهد فيديو .. احتفال البهليلي لاعب الهلال السعودي بهدفه في مرمى السد القطري يثير المتابعين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت طريقة احتفال علي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي، بهدفه في شباك السد القطري، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تقام في الدوحة، الكثير من الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتقدم الهلال بهدفين لهدف، وسجل البليهي الهدف الثاني بصدره، ليذهب أمام مدرجات الجمهور القطري واضعا يديه خلف ظهره ثم يسقط على الأرض، وهو ما اعتبره البعض استفزاز للجمهور.