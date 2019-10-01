شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت ..تنفيذ 60 مشروعا تنمويا بكلفة 25 مليون دولار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
يجري العمل حاليا على تنفيذ 60 مشروعا تنمويا في مديريات وادي حضرموت والصحراء بتكلفة تقارب 25 مليون دولار ممولة من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط.
وتشمل 15 مشروعا صحيا و13 تعليميا ومشروع كهرباء وخمسة مشاريع تعليم عالي ومشرعين تعليم فني وخمسة مشاريع طرق و11 مشروع مياه وغيرها من المشاريع في مجال الرياضة والثقافة.
وأوضح وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري أن المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا تم اعتمادها من خلال قائمة المصفوفة المرفوعة من مديري عموم المديريات والمكاتب الوزارية المختصة باعتبارها مشاريع ذات أولوية وضرورية، وتم انزالها جميعا في مناقصات عامه وشفافة تقدم لها العديد من شركات المقاولات المحلية، لافتا بأنه تم توزيع نسبة المشاريع بطريقة مرنه ومتساوية بين كافة المديريات، وفق آلية العمل المتفق عليها بهذا الخصوص.
وأشار الى انه سيتم خلال الأيام القادمة الاعلان عن مجموعة اخرى من المناقصات لعدد من المشاريع في قطاع الكهرباء والتعليم الجامعي والصحة موكدا ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تبذل قصارى جهدها من اجل تحقيق اكبر استفادة ممكنه مما تتحصل عليه من نسبة المحافظة من مبيعات النفط.
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