تعرف على منطوق حكم محكمة الديس بحضرموت بقضيتي قتل

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

حكم محكمة الديس بحضرموت

كتب حضرموت - الخليج 365

نطقت محكمة الديس في عاصمة محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، حكمها في قضيتي القتل المنظورة امامها.



وفي التفاصيل، عقدت محكمة الديس الشرقيه الابتدائية هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/10/2019جلستها للنطق بالحكم في قضيتي القتل المنظورة امامها،برئاسة فضيلة القاضي سالم ابوبكر الهدار رئيس المحكمة وبحضور القاضي محمد علي الخلاقي وكيل نيابة الديس الشرقيه الابتدائية وبحضور الأخ سعيد عبدالله غانم آمين سر الجلسة.

حيث تم النطق أولا بالحكم في قضية مقتل المجنى عليه حسن صالح سهيل المنهالي والشروع في قتل المجنى عليه رائد سالم المنهالي،المتهم فيها كل من محمد البخيت العجيلي وعوض سعيد الجمحي وعبدالله سعيد العجيلي وعبدالله البخيت الشنيني ومحمد صالح العجيلي وهاني سعيد العجيلي وعيسى احمد العبيدي،حيث قضى منطوق الحكم بالآتي:

1_إدانة المتهمين جميعا بتهمة القتل العمد والشروع في القتل المنسوبتين إليهم في قرار الاتهام.

2_ سقوط القصاص لعدم ثبوت جريمة القتل العمد بالدليل الشرعي.

3_يعاقب المدانون جميعا بالحبس لمدة عشر سنوات من تاريخ القبض عليهم.

4_الزام محمد البخيت العجيلي وعوض سعيد الجمحي بدفع دية القتل العمد مبلغ وقدره خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال على كل واحد منهما مليونان وسبعمائة وخمسون ألف ريال لورثة المجنى عليه/حسن صالح سهيل المنهالي.

5_الزام المدانين جميعا بدفع مبلغ وقدره ثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال يمني على كل واحد منهم خمسمائة ألف ريال لورثة المجنى عليه حسن صالح سهيل المنهالي نفقات ومصاريف التقاضي.

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6_مصادرة جميع المضبوطات المحرزة لدى النيابة العامة على ذمة هذه القضية.

7_رفض الدفع المقدم من عوض سعيد الجمحي لعدم قيامه على مستند قانوني صحيح.

8_حق الاستئناف مكفول خلال المدة القانونية.

كما أصدرت المحكمة ايضا حكمها في قضية قتل المجنى عليه عمرو محمد عمرو السباعي والمتهم فيها نائف سالم مبروك الغرابي والذي قضى منطوقه بالآتي:

1_ادانة نائف سالم مبروك الغرابي بجريمة قتل المجنى عليه عمرو محمد عمرو السباعي عمدا وعدوانا.

2_يعاقب المدان نائف سالم مبروك الغرابي بالاعدام قصاصا.

3_الزام المدان نائف سالم مبروك الغرابي بدفع مبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال يمني نفقات ومصاريف التقاضي لأولياء الدم.

4_رفض الدفوع المقدمة من محامي المتهم نائف الغرابي لعدم قيامها على مسوغ قانوني.

5_مصادرة المضبوطات المحرزة لدى النيابة على ذمة القضية.

6_حق الاستئناف مكفول خلال المدة القانونية.