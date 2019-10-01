اللجنة الوطنية للمرأة تختتم دورة إجراءات التقاضي للقانونيات بحضرموت

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكـلا

اختتمت اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت اليوم، دورة اجراءات التقاضي للقانونيات في اكار مشاريع الانعاش المبكر لتأهيل المرأة (مهنتي2) الممول من مؤسسة صلة للتنمية.

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وأشاد رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش، بالبرنامج الذي يسهم في رفع قدرات المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة وتحفيزها على الانخراط في السلك القضائي كمحامية في قضايا الأحوال الشخصية.

بدورها اوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف ان البرنامج يهدف إلى اعداد محاميات كأول برنامج نوعي على مستوى اليمن، بمشاركة 14 من طالبات المستوى الرابع من كلية القانون بجامعة حضرموت.