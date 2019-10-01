مكتب الصناعة والتجارة بالمهرة يكثف جهودة في الرقابة على الاسواق

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
الرقابة على الاسواق
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الخليج 365 - الغيضة
كثف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة خلال الاسبوع المنصرم حملات تفتيش واسعة على الأسواق التجارية بمدينة الغيصة عاصمة المحافظة وكذا المخابز والافران ومحلات بيع الغاز المنزلي .
هذا وقد واصل المكتب جهوده صباح هذا اليوم الاحد 29/9/2019م بالنزول الى المحلات التجارية لضبظ المواد منتهية الصلاحية ، وقد أفاد الاستاذ عبدالله خودم محمد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بأن المكتب واصل خلال الايام الماضية جهود من خلال النزول المستمر الى الاسوأق وكذا المخابز ومحلات بيع العاز المنزلي ، من أجل ضبط المواد منتهية الصلاحية وأسعار المواد الاستهلاكية في الاسواق .
مشيرا بأن إدارة حماية المستهلك بالمكتب مستمره بحسب خطتها في الرقابة والاشراف على مختلف القطاعات التجارية المتعلقة بالمستهلك ، وتحرص على عدم استغلالهم المواطنين من قبل ضعاف النفوس , ونفذت عدد من الحملات لضبط الاسعار والمواد المنتهية وغيرها من الحملات التي تأتي ضمن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق المكتب .
هذا وقد تم سحب المواد المنتهية من تلك المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حسب اللوائح .
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