مكتب الصناعة والتجارة بالمهرة يكثف جهودة في الرقابة على الاسواق

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الرقابة على الاسواق

كتب الخليج 365 - الغيضة

كثف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة خلال الاسبوع المنصرم حملات تفتيش واسعة على الأسواق التجارية بمدينة الغيصة عاصمة المحافظة وكذا المخابز والافران ومحلات بيع الغاز المنزلي .



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هذا وقد واصل المكتب جهوده صباح هذا اليوم الاحد 29/9/2019م بالنزول الى المحلات التجارية لضبظ المواد منتهية الصلاحية ، وقد أفاد الاستاذ عبدالله خودم محمد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بأن المكتب واصل خلال الايام الماضية جهود من خلال النزول المستمر الى الاسوأق وكذا المخابز ومحلات بيع العاز المنزلي ، من أجل ضبط المواد منتهية الصلاحية وأسعار المواد الاستهلاكية في الاسواق .

مشيرا بأن إدارة حماية المستهلك بالمكتب مستمره بحسب خطتها في الرقابة والاشراف على مختلف القطاعات التجارية المتعلقة بالمستهلك ، وتحرص على عدم استغلالهم المواطنين من قبل ضعاف النفوس , ونفذت عدد من الحملات لضبط الاسعار والمواد المنتهية وغيرها من الحملات التي تأتي ضمن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق المكتب .

هذا وقد تم سحب المواد المنتهية من تلك المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حسب اللوائح .