مناقشة الوضع المالي مع الهيئة الإدارية  ومكتب المالية بالمهرة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - الغيضة

عقد صباح اليوم إجتماع مشترك برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر مع وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين والهيئة الإدارية ومكتب المالية لمناقشة الوضع المالي بالمحافظة.

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وجرى في الإجتماع مناقشة عدد من المشكلات المالية والوضع المالي العام بالمحافظة وبحث عدد من الحلول المقترحه من قبل الحاضرين .

وخرج الإجتماع بالعديد من المخارج والحلول ووضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة في الوضع المالي الذي تمر به المحافظة .