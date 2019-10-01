اخبار الخليج / اخبار اليمن

مناقشة الوضع المالي مع الهيئة الإدارية  ومكتب المالية بالمهرة

0 نشر
اليمن العربي - الغيضة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

مناقشة الوضع المالي مع الهيئة الإدارية  ومكتب المالية بالمهرة

كتب

الخليج 365 - الغيضة

عقد  صباح اليوم إجتماع مشترك برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر مع وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين والهيئة الإدارية ومكتب المالية  لمناقشة الوضع المالي بالمحافظة.

Advertisements

 

وجرى في الإجتماع مناقشة عدد من المشكلات المالية والوضع المالي العام بالمحافظة وبحث عدد من الحلول المقترحه من قبل الحاضرين .

 

وخرج الإجتماع بالعديد من المخارج والحلول ووضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة في الوضع المالي الذي  تمر به المحافظة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة الوضع المالي مع الهيئة الإدارية  ومكتب المالية بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا