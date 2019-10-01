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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
مؤسسة فينا خير
كتب
المهرة - الخليج 365
ألتقت سهام عوض أحمد العامري مديرة مؤسسة فينا خير بالمسيلة ، صباح اليوم الثلاثاء 1/ أكتوبر / 2019 ، بالأستاذ إبراهيم عبود خزيني القائم بأعمال المدير ، و طبيب المركز الدكتور سالم الصبّان ، للإطلاع على مدى جاهزية العيادة المجانية.
حيث أكد الأستاذ إبراهيم خزيني بأن العيادة المجانية بالمركز على أستعداد تام لإستقبال المرضى وتقديم لهم كافة الخدمات وفق الإمكانيات المتاحه لديهم للإطمئنان على سلامتهم.
كما أبلغت الأستاذة سهام العامري مكتب الصحة بالمديرية بضرورة إبلاغ المؤسسة بأي حالة مصابة بالسرطان يتم إكتشافها بالمركز كي يتم إسعافها ونقلها على نفقة المؤسسة لتلقي العلاج في مستوصف الأمل للأورام.
على صعيد متصل أكدت الأستاذة سهام العامري مديرة مؤسسة فينا خير م/ المسيلة ، أن العيادة المجانية بالمركز الصحة أكشفت حالتين أتضح صابتهم بالسرطان ، حيث تم إسعاف الحالة الأولى ونقلها إلى م/حضرموت - المكلا على نفقة المؤسسة ، وبعد إجراء الفحوصات الازمة تم التأكيد لنا بإن الحالة مصابة فعلاً بسرطان الثدي ومن المحتمل إنتشاره ، بينما ماتزال الحالة الثانية قيد الملاحظة والمتابعة.
كما أشرفت الأستاذة سهام العامري على توزيع وتلصيق برشورات توعوية من السرطان ضمن الحملة الموسّعة بالفترة من 1 - 10 أكتوبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر "فينا خير" بالمسيلة تزور مكتب الصحة والسكان للإطلاع على مدى جاهزية العيادة المجانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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