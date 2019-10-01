العامري تزور مكتب الصحة والسكان بالمسيلة وتطلع العيادة المجانية

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365 - المهرة
ألتقت سهام عوض أحمد العامري مديرة مؤسسة فينا خير م/ المسيلة ، صباح الثلاثاء 1/ أكتوبر / 2019 ، بإراهيم عبود خزيني القائم بأعمال المدير ، و طبيب المركز الدكتور سالم الصبّان ، للإطلاع على مدى جاهزية العيادة المجانية .
وأكد إبراهيم خزيني بأن العيادة المجانية بالمركز على أستعداد تام لإستقبال المرضى وتقديم لهم كافة الخدمات وفق الإمكانيات المتاحه لديهم للإطمئنان على سلامتهم .
كما أبلغت العامري مكتب الصحة بالمديرية بضرورة إبلاغ المؤسسة بأي حالة مصابة بالسرطان يتم إكتشافها بالمركز كي يتم إسعافها ونقلها على نفقة المؤسسة لتلقي العلاج في مستوصف الأمل للأورام .
على صعيد متصل أكدت العامري مديرة مؤسسة فينا خير م/ المسيلة ، أن العيادة المجانية بالمركز الصحة أكشفت حالتين أتضح صابتهم بالسرطان ، حيث تم إسعاف الحالة الأولى ونقلها إلى م/حضرموت - المكلا على نفقة المؤسسة ، وبعد إجراء الفحوصات الازمة تم التأكيد لنا بإن الحالة مصابة فعلاً بسرطان الثدي ومن المحتمل إنتشاره ، بينما ماتزال الحالة الثانية قيد الملاحظة والمتابعة .
كما أشرفت الدكتورة العامري على توزيع وتلصيق برشورات توعوية من السرطان ضمن الحملة الموسّعة بالفترة من 1 - 10 أكتوبر الجاري .
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