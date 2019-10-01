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العامري تزور مكتب الصحة والسكان بالمسيلة وتطلع العيادة المجانية

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

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العامري تزور مكتب الصحة والسكان بالمسيلة وتطلع العيادة المجانية

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الخليج 365 - المهرة

ألتقت سهام عوض أحمد العامري مديرة مؤسسة فينا خير م/ المسيلة ، صباح الثلاثاء 1/ أكتوبر / 2019 ، بإراهيم عبود خزيني القائم بأعمال المدير ، و طبيب المركز الدكتور سالم الصبّان ، للإطلاع على مدى جاهزية العيادة المجانية .

 

وأكد إبراهيم خزيني بأن العيادة المجانية بالمركز على أستعداد تام لإستقبال المرضى وتقديم لهم كافة الخدمات  وفق الإمكانيات المتاحه لديهم للإطمئنان على سلامتهم .

 

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كما أبلغت العامري مكتب الصحة بالمديرية بضرورة إبلاغ المؤسسة بأي حالة مصابة بالسرطان يتم إكتشافها بالمركز كي يتم إسعافها ونقلها على نفقة المؤسسة لتلقي العلاج في مستوصف الأمل للأورام .

 

على صعيد متصل أكدت العامري مديرة مؤسسة فينا خير م/ المسيلة ، أن العيادة المجانية بالمركز الصحة أكشفت حالتين أتضح صابتهم بالسرطان ، حيث تم إسعاف الحالة الأولى ونقلها إلى م/حضرموت - المكلا على نفقة المؤسسة ، وبعد إجراء الفحوصات الازمة تم التأكيد لنا بإن الحالة مصابة فعلاً بسرطان الثدي ومن المحتمل  إنتشاره ، بينما ماتزال الحالة الثانية قيد الملاحظة والمتابعة .

 

كما أشرفت الدكتورة العامري على توزيع وتلصيق برشورات توعوية من السرطان ضمن الحملة الموسّعة بالفترة من 1  -  10 أكتوبر الجاري .

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