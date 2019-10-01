إقامة مخيم جراحي بمستشفى الغيظة المركزي بالمهرة.. وهذه آلية التواصل

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
الشيخ راجح باكريت محافظ المهرة
كتب
الخليج 365 - المهرة
برعاية الشيخ راجح باكريت محافظ المهرة وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمهرة وتمويل مؤسسة صلة للتنمية، تقيم مؤسسة الطيبة للتنمية مخيم الجراحي بمستشفى الغيظة المركزي.
ويستضيف مستشفى الغيظة المركزي في المخيم الجراحي، الدكتور رجب علي بايمين أخصائي أنف وأدن وحنجرة، جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية، والدكتور علي حسين بن يحيى ماجستير مرتبة الشرف طب وجراحة العيون، جامعة سانت بطرس بورغ - روسيا.
وستجرى خلال المخيم إجراء العمليات التالية، ترقيع طبلة الأذن و تعديل الحاجز الأنفي واستنصال اللورتين وإزالة الحميات، للدكتور رجب علي بايمين أخصائي أنف وأدن وحنجرة، فيما يجرى الدكتور علي حسين بن يحيى العمليات التالية، إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وإزالة لحميات العين والاكياس الدهنية.
- المعاينة والعمليات من يوم السبت إلى الخميس 5 / 10 أكتوبر 2019
- التسجيل من يوم الثلاثاء إلى الجمعة 1 - 4 أكتوبر 2019.
للتسجيل والإستفسار التواصل على الأرقام التالية: 711763197 772061281 هاتف: 610838 منطقة المرفقات
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