إنجاز 3 آبار ارتواز في المهرة بتمويل من البرنامج السعودي والسلطة المحلية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

إنجاز 3 آبار ارتواز في المهرة

كتب العربي

أعلن مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة عن الإنتهاء من إنجاز 3 آبار ارتوازية جديدة في مديريتي الغيضة ومنعر بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والسلطة المحلية.



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وأوضح مدير عام الهيئة يوسف بن محيسن بأن تم إنجاز بئر حولن بمديرية الغيضة بعمق 240 متر وبطاقة إنتاجية 1،5 في الثانية الواحدة، بالإضافة إلى إنجاز وحفر بئر منطق قطر وادي جرين بمديرية منعر بعمق 500 متر وبانتاحية ثلاثة لترات في الثانية، وبئر منطقة مضربذ بمديرية الغيضة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وكانت نتائج الضخ التجريبي للمياه ناجحة.

وأشاد بن محيسن بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت والأخوة في البرنامج السعودي لقطاع مياه الريف بمحافظة المهرة من حيث تنفيذ المشاريع ورفدها بالخدمات المطلوبة لتشغيلها وحرصهم على توفير مياه الشرب للأهالي في عموم مديريات المحافظة.

وعبر الأهالي في المنطقتين عن ارتياحهم لإنجاز وحفر هذه الآبار ، شاكرين الاهتمام الذي يوليه مكتب مياه الريف بمناطقهم خاصة والمناطق الريفية بشكل عام.