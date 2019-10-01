بالصور.. انطلاق الحملة التوعوية الموسعة للتوعية بمرص سرطان الثدي  بحات في المهرة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 الحملة التوعوية الموسعة للتوعية بمرص سرطان كتب المهرة - الخليج 365 نفذت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة وفروعها بمديرية حات اليوم فعاليات الحملة التوعوية الموسعة لسرطان الثدي وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة العامة والسكان تحت شعار " توعيتك الآن تعني الأمان " وبرعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة.

Advertisements ووفق متابعة "الخليج 365"، انظلقت الحملة من مدرسة الصمود للتعليم الأساسي والثانوي بمركز المديرية بحضور الشيخ سعيد ضاوي بلحاف أمين عام المجلس المحلي بالمديرية والأستاذ محمد سعيد بلحاف مدير مكتب التربية والتعليم والشيخ عبد الله محسن بلحاف. ثم ألقى الأستاذ فهد عبده أحمد منسق صحة الطفل بمكتب الصحة والسكان بالمديرية محاضرة عن سرطان الثدي وكيفية طرق اكتشافه مبكرا. متطرقا الى أهمية الوعي بهذا المرض وطرق الوقاية حيث ألقيت المحاضرة على طالبات المرحلة الثانوية ومعلمات المدرسة وعدد من النساء.

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