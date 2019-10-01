المهرة.. حفر 3 آبار ارتوازية في الغيظة ومنعر بتمويل من البرنامج السعودي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 01، 2019 الانتهاء من انجاز ثلاثة آبار ارتوازية جديدة في مديريتي الغيظة ومنعر، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والسلطة المحلية.



وذكر مدير فرع الهيئة بالمهرة، يوسف بن محيسن، بأن تم إنجاز بئر "حولن" بمديرية الغيظة بعمق 240 متر، وبطاقة إنتاجية 1،5 في الثانية الواحدة، بالإضافة إلى إنجاز وحفر بئر "منطق قطر" في وادي جرين بمديرية منعر، بعمق 500 متر وبإنتاجية ثلاثة لترات في الثانية، وبئر منطقة "مضربذ" بمديرية الغيظة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأشاد محيسن بالدعم الكبير الذي يقدمه البرنامج السعودي والسلطة المحلية، لقطاع مياه الريف، والتي تساهم في توفير مياه الشرب للمواطنين في عموم مديريات المحافظة.