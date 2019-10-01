الجابري: قيادة المنطقة العسكرية الثانية تؤكد موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب أبناء حضرموت

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الجابري

كتب الخليج 365

قال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، بأن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تعبر عن بالغ شكرها لأبناء حضرموت الذين اصطفوا اصطفافا شعبيا عارما خلف قيادة السلطة المحلية من أجل حقوق حضرموت ، ومن أجل حقوق أخوانهم وأبنائهم في السلك العسكري ، الذين يسهرون الليالي ويواجهون المخاطر والموت في سبيل أمن الوطن والمواطن .



يعبر عن اللحمة المتينة وعن العلاقة القوية بين المواطن والجهات العسكرية والأمنية التي هي جزء أصيل من حضرموت وأبنائها ، وعن مستوى ثقة المواطن ورضاه عن الجهود العسكرية والأمنية مما أوصله إلى درجة من الحرص على حقوق أخوانهم وأبنائهم في السلك العسكري .

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وقال إن القيادة تقدر هذا التضامن المجتمعي الكبير مع حقوق ضباط وصف ضباط وأفراد قيادة المنطقة العسكرية الثانية ، الذي بسببه تقاضى منتسبوا قيادة المنطقة العسكرية الثانية رواتب ثلاثة أشهر بعد انقطاع دام لفترة طويلة.

كما تؤكد القيادة موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب أبناء حضرموت في جميع قضاياهم المصيرية التي ترتبط بمصالحهم وحقوقهم المشروعة.

واختتم البيان قائلاً: تشكر قيادة المنطقة الوقفة الكبيرة للسلطة المحلية وعلى رأسها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، وستظل قواتنا حائطا وسدا منيعا أمام كل من يعادي أمن واستقرار حضرموت وأبنائها.