فتح يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا لإدخال المساعدات إلى الدريهمي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

فتح

كتب الخليج 365 ـ متابعات

طالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليزا غراندي بالتدخل العاجل والضغط المباشر على مليشيا الحوثي الانقلابية لإدخال المساعدات الاغاثية للسكان المحاصرين مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، دون قيد او شرط او تأخير.



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وأدان فتح بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بمنع برنامج الاغذية العالمي من ادخال المساعدات الى السكان في الدريهمي، معداً هذا التصرف ارهابي وينافي القوانين الدولية والانسانية، مطالباً فتح الفريق الاممي المنبثق عن اتفاق السويد والخاص مراقبة اعادة الانتشار بممارسة دوره في الزام المليشيات بالسماح لادخال المساعدات بصورة عاجلة وتسجيل هذه الانتهاكات ومخاطبة المجتمع الدولي بكافة هذه التصرفات التي تمارسها المليشيات الانقلابية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عنه فتح قوله إنه سبق وتم التنسيق مع برنامج الاغذية العالمي والمنظمات الانسانية لادخال المساعدات الى محافظة الحديدة بشكل عاجل نتيجة الحاجة الانسانية الماسة للسكان في تلك المناطق، مشددا ًعلى ضرورة، المجتمع الدولي والضغط على المليشيات السماح للمنظمات بالوصول السريع للمحتاجين في تلك المناطق.

ولفت إلى ان استمرار المليشيات الانقلابية بالانتهاكات بحق العملية الاغاثية يثبت حجم ارهاب هذه الجماعة، وخطر استمرار سيطرتها على بعض المناطق والمحافظات، لافتاً أن هذه التصرفات والانتهاكات يجب ان تقابل بمواقف حازمة وجاده تعمل انهاء انهاءها وضمان عدم تكرارها.