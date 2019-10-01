الكويت تدعم برامج المفوضية السامية في اليمن بـ12 مليون دولار

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قدمت دولة الكويت اليوم الثلاثاء تبرعا ماليا بقيمة 12 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مسعى للمساهمة في دعم برامجها الإنسانية في اليمن.



وذكر مدير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين سلفادور لومباردو عقب لقاء مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير جمال الغنيم لتسلم التبرع أن المخصصات الكويتية ستوجه للتعامل مع ازمات النازحين داخليا.

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وأثنى المسؤول الأممي على الدعم "السخي" الذي تقدمه الكويت لتمويل برامج مفوضية اللاجئين باليمن موضحا أنها تعمل على توفير المأوى المناسب للنازحين الى جانب ايضا رعاية اللاجئين القادمين الى اليمن من الصومال ومنطقة القرن الافريقي حيث يعيشون في مخيمات ويحتاجون ايضا الى الدعم بكل انواعه.

وقال ان كل هذه البرامج تتم بالتعاون مع منظمات اممية اخرى منها منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.

إلى ذلك قال السفير الغنيم في تصريح مماثل ل(كونا) عقب اللقاء الذي عقد بمقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف "ان العلاقة بين الكويت والمفوضية وطيدة بالفعل وتاريخية راسخة وهو ما نلمسه من الاشادة والاستحسان الدائمين للدور الانساني الذي تقوم به الكويت".

وأكد ان الدعم المخصص لليمن بقيمة 12 مليون دولار تم الالتزام به امام مؤتمر المانحين في ربيع العام الماضي بالأمم المتحدة في جنيف".

وأوضح "ناقشنا مع المفوضية آليات انفاق هذا الدعم والبرامج التي سوف يتوجه اليها وذلك حرصا من الكويت على رفع المعاناة الانسانية على الشعب اليمني الشقيق".