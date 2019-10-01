شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة ...الميسري ينجح بإنجاز هذه المهمة ...والخارجية المصرية تعلن السماح لليمنيين بالدخول بدون فيزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت الجهود التي بذلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على مدار أسبوع كامل في استثناء اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول مجلس التعاون الخليجي من دخول مصر بدون فيزة مسبقة.

حيث أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، رفعها بعض قيود السفر التي كانت مفروضة على بعض المواطنين اليمنيين القادمين إليها.

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وذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها بخصوص بعض الجنسيات ومنها الجنسية اليمنية.

وكان سابقاً يشترط حصول اليمنيين القادمين من دول الخليج والاتحاد الأوروبي وكندا وامريكا على تأشيرة دخول مسبقة من سفارات مصر بهذه الدول.

وبحسب التعديلات الأخيرة بات بامكان اليمنيين الدخول إلى مصر عبر الحصول على تأشيرة دخول من مطار القاهرة أو غيره من المطارات المصرية الاخرى .