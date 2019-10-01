شكرا لمتابعة خبر عن حصري : الرئيس هادي يفجر مفاجأة صادمة للامارات والانتقالي ويصدر توجيهات عاجلة بسرعة عودة قيادات الجيش والأمن ومسئولين حكوميين الى شبوة فورا لهذا السبب !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كشف مصدر خاص عن توجيهات رئاسية تقضي بضرورة عودة القيادات العسكرية والامنية لمباشرة عملها من عتق.

وقال مصدر لكريتر سكاي:ان توجيهات رئاسية قضت بعودة القيادات الامنية والعسكرية الى عتق لمباشرة عملها بالاضافة الى التكفل بعلاج جرحى الحرب.

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واضاف:هناك توجيهات بعودة كل القيادات الامنية والعسكرية الى عتق لمباشرة عملها من هناك ولن يتم صرف اي مرتب الا للذي سيدوام من عتق.

وبشأن من بارك تمرد عدن اشار المصدر الى ان الرئاسة قررت فصل كل من بارك وايد تمرد عدن بالاضافة الى وقف مرتبه.

ومن المقرر ان يعود مسؤولي الشرعية الى عتق خلال ال٤ ايام القادمة