شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الأن : تحذيرات للمواطنين في هذه المحافظات مما سيحدث فيها خلال الساعات القادمة!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة و المساء على المرتفعات من صعدة شمالا حتى تعز و لحج جنوبا، و ستكون أغزرها على المرتفعات المحاذية لسهل تهامة، و تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، البيضاء، الضالع، شبوة، مأرب) و غرب محافظتي الجوف و حضرموت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عـــاجـــل : إبنة اللواء "الفغم" تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة وخطيرة حول مقتل والدها " فيديو"

عـــاجـــل .. شاهد ثلاثة فيديوهات مرعبة من عملية سقوط 3 ألوية عسكرية وأسر ومقتل وإصابة الآلاف من الجنود السعوديين .. (3فيديو+تفاصيل)

عـــاجـــل :"قناة العربية" تقطع كل برامجها الإخبارية وتعلن قبل قليل هذا هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد

عاجـل : "غانم الدوسري" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال أحد عن قاتل "عبدالعزيز الفغم" ويقول لقد قابلته قبل الحادثة وهذا ما قاله لي !!

عـــاجـــل .. وردنا الآن : الديوان الملكي يعلن رسمياً إصابة الملك .. وولي العهد يتولى زمام الأمور في المملكة (تفاصيل طارئة)

Advertisements

وأخيرًا “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’

صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال المركز في نشرته التحذيرية للساعات القادمة، أطلع عليها "كريتر سكاي"، أن أمطار متفاوتة الشدة ستهطل على أجزاء واسعة من السواحل الجنوبية و الغربية و المناطق الداخلية خلال ساعات متأخرة من المساء و الصباح الباكر، مع استمرار نشاط حالة عدم الاستقرار على المرتفعات و أجزاء من السواحل الغربية و الجنوبية.

و أشار المركز الى أن الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار على المناطق الصحراوية مع احتمالية تشكل السحب الركامية متفرقة، و التي يرفقها هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية.

وحذر المركز الصيادين و مرتادي البحر في السواحل الغربية والجنوبية و الجزر اليمنية في البحر الأحمر من سواء الأحوال الجوية و اضطراب البحر، وكذلك المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة أمس الاثنين على أجزاء من محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية