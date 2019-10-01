شكرا لمتابعة خبر عن في تحدي صريح للتحالف ..إيران تعلن التدخل العسكري المباشر في اليمن دعمًا للحوثيين .. وتصدر هذا البيان العاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كشف رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، عن أن "الحرس الثوري الإيراني يقدم استشارات عسكرية للجان الشعبية التابعة لجماعة "الحوثي" في اليمن"، وهو الأمر الذي تنفيه الجماعة على وسائل الإعلام.

وقال باقري، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "الحرس الثوري الإيراني يقوم بتقديم الاستشارات العسكرية للجان الشعبية اليمنية

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وأضاف: "لقد قمنا بتقديم الاستشارات العسكرية لسوريا والعراق، وقدمنا لهم السلاح، والتجهيزات، ووقعنا معهم عقودا بذلك".

وشدد قائد الجيش الإيراني على أن "ما أشيع عن نقل طهران لصواريخ إلى اليمن محض كذب"، موضحا: "كيف نستطيع إرسال الصواريخ إلى اليمن في الوقت الذي لا يمكن فيه إرسال الدواء".

وأكد: "سوف نبقى إلى جانب الشعب اليمني المظلوم حتى إنهاء هذا العدوان".

وعن العقوبات الأمريكية، أكد قائد الجيش الإيراني: "نحن جاهزون لأي حرب... العقوبات الجديدة للإعلام فقط، ولا تؤثر على القوات المسلحة الإيرانية"، متابعا: "غضبهم من الحرس الثوري الإيراني سببه قيام الحرس الثوري بإفشال الكثير من خططهم الخبيثة في المنطقة".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.