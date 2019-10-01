شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : "مجتهد " يفاجئ الجميع وينشر الآن " هذه الصور" التي تكشف بالدليل القاطع ان الفغم قتل داخل القصر الملكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كذب المغرد الشهير "مجتهد"، الرواية الرسمية الحكومية، حول مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان.

ووفقا لـ"مجتهد"، فإن الفغم قتل في اشتباكات دارت في القصر الملكي بجدة، وليس في منزل صديقه، كما ذكرت الرواية الرسمية.

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وأخيرًا “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’

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ونوه "مجتهد" إلى أن "ابن سلمان كان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا"، وردد عدة مرات رغبته بإبعاده.

وقال "مجتهد" إن "الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى، والحادث حصل في مختصر القصر، وسُمع إطلاق النار".

وتابع أنها "لم يكونا مستهدفين، لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجئ لابن سلمان فقتلا".

ووعد "مجتهد" بالكشف لاحقا عن الأمر المفاجئ الذي كان قد يحصل لابن سلمان، وراح ضحيته الفغم وآل علي".

ولفت إلى أن ولي العهد أجبر أفراد عائلة الفغم بتأكيد الرواية الرسمية، التي كان أول من نشرها، مغرد يدعى "ابن عويد"، والذي تساءل "مجتهد" عن مكانته لدى ابن سلمان، متوقعا أن يكون المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، لا يزال يدير المشهد.