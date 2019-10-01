شكرا لمتابعة خبر عن السفارة اليمنية بالرياض تعلن عن مفاجئة سارة للمغتربين اليمنيين "وثيقة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلنت السفاره اليمنية في الرياض للمغتربين اليمنيين ، عن ارسال فريق عمل السفاره الى المناطق الشماليه

للملكه في كلا من . سكاكا ، الجوف، عرعر ، القريات ، حائل والقصيم .

واكدت السفارة في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك بان الفريق سيقوم بتقديم كافة الخدمات القنصلية للاخوة المغتربين ابتداء من 30 سبتمبر حتى 8اكتوبر وفقا للجدول التالي

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