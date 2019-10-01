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عدن - ياسمين التهامي - مراهقة (17 عام ) تجبر شاب (19 عام ) على ممارسة الرذيلة معها بالقوة وتحت تهديد السلاح ( صورة )

تُواجه فتاة تبلغ من العمر 17 عاما السجن المؤبد بعدما قامت باغتصاب رجل أكبر منها تحت تهديد السكين. ووجهت المحكمة أول أمس الثلاثاء للفتاة التي تدعى ليستينا ماري سميث تهمتين من الدرجة الأولى. Advertisements كلا التهمتين يمكن أن تضعها خلف قضبان السجن لبقية حياتها. ووقعت الحادثة التي أوردتها صحيفة الانتدبندنت البريطانية، حين أمسكت سميث بشاب يبلغ من العمر 19 عاما وهددته بالسكين ليمارس معها علاقة جنسية، ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية الضحية.

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