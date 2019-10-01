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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على موعد حدوث ظاهرة فلكية نادرة تهدد بإغراق الأرض في ظلام دامس لأيام
قدم العلماء استنتاجات مخيبة للآمال، بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، حيث من الممكن أن تغرق الأرض بظلام دامس لمدة ستة أيام بسبب “عاصفة شمسية” هائلة.
وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل 250 سنة، وستكون في شهر ديسمبر المقبل من هذا العام. ويمكن أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، وسيكون سبب العاصفة المغناطيسية” وهو إطلاق البلازما من البقعة “AR2192”، وفق موقع “وان“.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن سكان مختلف البلدان من رؤية الشفق القطبي، وكذلك كواجهة أطول ليل. كما يمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة.
ستكون مدة العاصفة حوالي ستة أيام، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، الامتناع عن بذل جهد بدني مفرط.
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