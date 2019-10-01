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عدن - ياسمين التهامي - النفيسي يفجر قنبلة ويكشف عن الضحايا القادمين من الحكام العرب .. ويتحدث عن الرسالة الأخيرة قبل السقوط.. شاهد

تنبأ أكاديمي وأستاذ علوم سياسية كويتي بتهاوي عدد من ممن أسماهم "الطغاة العرب" .

واستعان الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي بعدد من القصص القرآنية للتدليل على وجهة نظره.

وقدم لكلامه بزيارة قام بها إلى متحف تاريخي بالقاهرة ، قائلا : "المكان : دار الآثار المصريه ( ميدان التحرير القاهره ) . الوقت : شتاء2012 . وقفت أتأمّل في صندوق زجاجي مُسجّى فيه جثمان فرعون مصر . سبحان الله . أهذا فرعون مصر ؟ جيفة متآكلة نتنه لا حول لها ولا قوّة ؟ ( فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ..) " . Advertisements وأضاف "النفيسي" في سلسلة تغريدات: ""الطاغية عبر التاريخ يمر بمراحل عدة، أولها مرحلة الانتفاش، أسميها أنا مرحلة الـpopcorn (فشار) لكن مرحلة الـpopcorn سرعان ما تنتهي وتكشفها الهزيمة على كل صعيد: سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وتبدأ مرحلة الغرق (حرام عليكم) .. (سأستقيل) .. (الآن فهمتكم)". وأضاف: ""الذي يتأمل سيناريو فرعون في القرآن، لا بل سكريبت script فرعون بألفاظه وصوره، ويتم تنزيله على طغاة العرب، لا يحتاج كثير ذكاء لوحدة المصير والمآل".

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