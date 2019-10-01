شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور مفاجئ لـ فيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء الفغم .. شاهد ماذا فعل وأثار الملك سلمان والشعب السعودي؟ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول ظهور مفاجئ لـ فيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء الفغم .. شاهد ماذا فعل وأثار الملك سلمان والشعب السعودي؟ (فيديو)

تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيصل السبتي صديق اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، علما أن حادثة مقتل الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، جرت في منزله. وبحسب المقطع المصور المتداول، يظهر السبتي وهو يبكي في المسجد الحرام أثناء تشييع جنازة اللواء الفغم. Advertisements وكانت الشرطة أعلنت أمس مقتل عبدالعزيز الفغم، أثناء زيارة لصديقه فيصل السبتي، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، علما أن شقيقه تركي السبتي أصيب بإطلاق النار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور مفاجئ لـ فيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء الفغم .. شاهد ماذا فعل وأثار الملك سلمان والشعب السعودي؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.