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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : مفاجأة صادمة .. هروب الأمير "الوليد بن طلال" وهذا ما حدث لة اليوم

نشر الميلياردير السعودي الشهير الوليد بن طلال اليوم الخميس على حسابه في تويتر مقطع فيديو طريفا من داخل قصره وهو يفرّ هاربا من ابنته الصغرى نورة حتى لا تنتقل إليه عدوى الزكام الذي يبدو أنها أصيبت به، كما تظهر في الفيديو بنات أخريات لرجل الأعمال المنتمي للعائلة الملكية في البلاد.



وكان الوليد وهو مؤسس شركة "المملكة" القابضة ضمن عدّة رجال أعمال احتجزتهم السلطات السعودية شهر أكتوبر من العام الماضي في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في الرياض ، بدعوى تورطهم في الفساد، قبل أن يتم الإفراج عنه بموجب تسوية مالية حسب ما تنقلته تقارير إعلامية ، وهو مانفاه الأمير السعودي الذي اعتبر احتجازه مجرد "سوء فهم".