الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الإعلان عن ضربة موجعة للإمارات .. وقرار حاسم للشرعية يفشل مخططات أبوظبي وينهي حلم الانتقالي الجنوبي إلى الأبد .. وإصدار البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الإعلان عن ضربة موجعة للإمارات .. وقرار حاسم للشرعية يفشل مخططات أبوظبي وينهي حلم الانتقالي الجنوبي إلى الأبد .. وإصدار البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفشلت الحكومة اليمنية المخطط الإماراتي في أكبر محافظة جنوبي البلاد، حيث تسعى أبوظبي للسيطرة عليها، عبر مليشيات ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" مستغلة سخط المواطنين جراء تراجع الخدمات منذ أشهر.

حيث أعلن محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، الاثنين، استئناف عملية تصدير النفط الخام، عقب تلبية الحكومة لمطالب السلطة المحلية في المحافظة.

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وجاءت عملية استئناف عملية التصدير بعد توقف 13 يوماً، احتجاجاً على "تنصّل" الحكومة من التزاماتها تجاه المحافظة.

وأرجع البحسني، الذي يشغل أيضاً منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، في بيان له مساء أمس الاثنين، وفقاً لوكالة "الأناضول"، السماح لعملية تصدير النفط، إلى تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها السلطة المحلية.

وكان البحسني قد قال في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، إنه "وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة".

وأرجع حينها قرار إيقاف تصدير النفط الخام، إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب الحكومة، وفي مقدمتها "دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية منذ أربعة أشهر، وعدم صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء".

وكانت الحكومة اليمنية قد اعتمدت 20% مستحقات مالية لمحافظة حضرموت، من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة في المحافظة عقب بيعها وتصديرها إلى الخارج.