الاكثر مشاهدة - ورد للتو : اغتيال قائد عسكري كبير في هذه المحافظة الشمالية التي تسيطر عليها الشرعية (الاسم والتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر قبلية، اليوم الثلاثاء ،باغتيال عقيد في الجيش الوطني بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن). وقالت المصادر لمأرب برس ان العقيد عبدلله بن صالح الحاج تعرض لطلق ناري غادر وهو يصلي المغرب (امس) داخل المجمع الحكومي بالحزم بالجوف. Advertisements ​​​ وينتمي العقيد عبدالله صالح الحاج لقبيلة الشولان التي ينتمي إليها محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي. وبحسب المصادر يعتبر الحاج أحد رجال الجيش الوطني واحد دعائم الشرعية الأقوياء في منطقة معيمرة وكان يتواجد على خط التماس بمواجهة المليشيات الحوثية وله سجل في مقارعتها. واشارت مصادرنا ان أصابع الاتهام تشير إلى ان عملية اغتياله تقف ورائها خلايا حوثية نائمة تسعى لزعزعة الأمن داخل محافظة الجوف.

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