شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح غرفة الفحص المبكر لسرطان الثدي التي تقيمها مؤسسة فيما خير بمستشفى الغيضة المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتح اليوم الثلاثاء، وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان، غرفة الفحص المبكر لسرطان الثدي، بمستشفى الغيضة المركزي، والتي تقيمها مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت، وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ومستشفى الغيضة.

وعقب قص الوكيل عليان شريط الافتتاح لغرفة الفحص المبكر لسرطان الثدي، استمع من قيادة مؤسسة فينا خير إلى شرح مفصل حول تجهيزات الغرفة الخاصة بالفحص المبكر لسرطان الثدي.

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وأوضح الوكيل عليان، أن افتتاح غرفة الفحص المبطر لسرطان الثدي، عمل يثلج الصدور، مؤكدا أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ باكريت، ستدعم مثل هذه المشاريع لمعرفة الأمراض الخطيرة في وقت مبكر للقضاء عليه والحد منها.

ودعا كافة الأمهات والبنات في المهرة للمبادرة والمسارعة والتوجه إلى لإجراء الفحص المبكر، متمنيا للجميع الصحة والعافية.

وشكر القائمين برنامج غرفة الفحص المبكر، سائلا الله لهم التوفيق والنجاح والعمل لخدمة المجتمع.

من جانبه، اعتبر مدير مستشفى الغيضة المركزي، محسن بلحاف، افتتاح غرفة الفحص المبكر لسرطان الثدي خطوة جبارة لخدمة والمواطين لحد من الإصابة بمرض السرطان.

وشكر بلحاف، مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال والإنسانية على تبنيها لهذا البرنامج للكشف المبكر لسرطان الثدي.



من جهتها قالت نائبة مديرة إدارة تنمية المرأة بالمهرة ورئيسة مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، يسرى خوار، إن افتتاح غرفة الفحص المبكر لسرطان الثدي، تأتي بالتزامن مع الشهر الوردي للتوعية بمرض سرطان الثدي، وبمساندة السلطة المحلية بعد الانتهاء من حملة التوعوية بمرض السرطان.

وحثت جميع الأمهات والأخوات اللواتي يشعرن بالأغراض التي تم عرضها والحديث عنها خلال حملة التوعية بمرض السرطان التوجه إلى غرفة الفحص المبكر.

وأوضحت أن الغرفة توجد فيها دكتورة متخصصة بالفحص اليدوي، وتداوم ثلاثة أيام بالأسبوع، مؤكدة أن الحالات التي ستكشف سيتم مساعدتها في العلاج بالتنسيق مع مؤسسة الأمل بالمكلا والتنسيق والعمل على نقل الحالات التي تحتاج إلى سفر للخارج لتلقي العلاج.

وقدمت الشكر للسطلة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، على دعمها المستمر والمتواصل لمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية.

وشكرت مكتب الصحة وإدارة مستشفى الغيضة على تقديمهم التسهيلات لافتتاح غرفة الفحص المبكر.