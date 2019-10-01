شكرا لبحثكم عن خبر اعلان هام للمغتربين اليمنيين في شمال المملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، للإخوة المغتربين، عن إرسال فريق عمل من السفارة، إلى المناطق الشمالية للمملكة في كلاً من “سكاكا، الجوف، عرعر، القريات، حائل، القصيم”. Advertisements وأفادت السفارة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن الفريق سيقوم بتقديم كافة الخدمات القنصلية للإخوة المغتربين، ابتداءً من تاريخ 30 سبتمبر وحتى تاريخ 8 أكتوبر، وذلك وفقاً للجدول الموضح أدناه.

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