شكرا لبحثكم عن خبر عمالقة أوروبا على المحك.. 4 كبار ولا بديل عن "الفوز" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنطلق الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، حيث يخوض بعض "عمالقة" أوروبا مواجهات مصيرية، لا بديل لهم عن الانتصار فيها.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة تعثر أندية كبيرة، مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وليفربول وتشلسي الإنجليزيين، مما يعني أن الجولة الثانية ستكون محورية في مسيرتها خلال البطولة الأغلى في أوروبا.

تصحيح مسار "الملكي"

ويستضيف ريال مدريد كلوب بروج البلجيكي، في افتتاح الجولة الثلاثاء، في مواجهة يحتاج فيها "الملكي" للانتصار، بعد هزيمته في الافتتاح بنتيجة 0-3 أمام باريس سان جرمان. وستعقد الهزيمة مهمة ريال مدريد في التأهل من المجموعة، التي تضم كذلك غلطة سراي التركي.

برشلونة من دون ميسي

ظهر برشلونة بشكل باهت جدا أمام بوروسيا دورتموند الألماني في افتتاح المجموعة السادسة، وخرج بتعادل بشق الأنفس. ويواجه النادي "الكتالوني" الآن تحديا صعبا أمام إنتر ميلانو الإيطالي ومدربه أنطونيو كونتي، الذي لم يهزم حتى الآن في الموسم.

خسارة برشلونة ستدق ناقوس الخطر، وقد تؤدي لخروجه من دور المجموعات لاحقا، خاصة وأنه يلعب في مجموعة تضم فريقين شرسين هما الإنتر ودورتموند، ومن دون نجمه ليونيل ميسي.

ليفربول.. مهمة نسيان البداية

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لم تكن انطلاقة بطل أوروبا موفقة أبدا، فتعرض للهزيمة على يد نابولي الإيطالي، مما سيجعله متأهبا خلال مواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي على ملعب أنفيلد.

وسيعني تعثر ليفربول تلاشي فكرة تصدر المجموعة، وقد تعني الخسارة تراجع فرص "الريدز" في التأهل، خاصة أن سالزبورغ ظهر بشكل "مخيف" في الجولة الأولى، وانتصر بستة أهداف على غينك البلجيكي.

البلوز على المحك

وضع فرانك لامبارد فريقه تشلسي في موقف حرج جدا، بعد الهزيمة على ملعبه أمام فالنسيا الإسباني بالجولة الأولى، مما سيعني أن مواجهة ليل في فرنسا، ستكون مؤثرة جدا على فرص "البلوز".

وتقلصت فرص تشلسي "عديم الخبرة" بالتأهل، بعد تعثره في الجولة الأولى، خاصة أنه يواجه أندية أكثر خبرة، مثل فالنسيا وأياكس أمستردام الهولندي.

بداية تعديل المسار ستكون بالانتصار على ليل، الحلقة الأضعف، ثم الظهور بشكل قوي أمام أياكس في مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة.

مواجهات أخرى

تعتبر مواجهة بايرن ميونيخ وتوتنهام في لندن، قمة جولة الثلاثاء، ويحتاج وصيف أوروبا للظهور بشكل مغاير عن الافتتاح، عندما تعادل بنتيجة 2-2 مع أولمبياكوس اليوناني.

ويواجه الفريقان المتنافسان على صدارة المجموعة الرابعة، أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، تحديين صعبين، حيث يواجه رجال المدرب دييغو سيميوني لوكوموتيف موسكو الروسي، بينما يستضيف يوفنتوس باير ليفركوزن الألماني.