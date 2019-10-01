إدارة تنمية المرأة بالمهرة تدشن الحملة التوعوية الموسعة لسرطان الثدي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

دشن اليوم الثلاثاء، وكيل محافظة المهرة، والمشرف على قطاع التعليم، الشيح صالح عليان، برفقة الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت، حملة التوعوية الموسعة لسرطان الثدي، والتي تنظمها الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة برعاية المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت، بالتنسيق مع مكتبي الصحة والتربية والتعليم وكليتي التربية والعلوم التطبيقية بالمحافظة.



ووفق متابعة "الخليج 365"، تستمر الحملة التي تتزامن حلول الشهر الوردي "أكتوبر" للتوعية بسرطان الثدي، حتى العاشر من الشهر الجاري.

وفي الفعالية التي نفذتها إدارة تنمية المرأة بمدينة الغيضة، في ثانوية بلقيس للبنات، عبر الوكيل عليان على سعادته بهذه الحملة التوعوية الموسعة لسرطان الثدي لنشر التوعية بهذا المرض الخطير.

وأكد أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، تقدم كافة الدعم لمثل هذه الأنشطة التوعوية للتقليل من المصابين بمرض السرطان والقضاء عليه.

وتمنى الوكيل عليان لجميع الجهود في الحملة النجاح والعافية والسلامة لجميع.

من جانبها، شكرت الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة بمحافظة المهرة، خديجة باكريت، إدارة تنمية المرأة ومكتبي الصحة والتربية على إقامة هذه الحملة التوعوية والتنسيق لنشر الوعي بالمجتمع حول مرض السرطان.

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وأوضحت أن الحملة تأتي للحد من مرض سرطان الثدي لأنه من أكثر الأمراض شيوعا بين النساء.

إلى ذلك ذكرت مديرة إدارة تنمية المرأة بمحافظة المهرة، الأستاذة لبنى كلشات، أن الحملة التوعوية الموسعة لسرطان الثدي، تستهدف جميع مديريات المحافظة في المدارس والكليات والجمعيات النسائية.

وأشارت إلى أن الهدف من الحملة يتمثل في رفع مستوى الوعي وتقديم الدعم اللازم للمرضى والتوعية بخطورة المرض وأهمية الكشف بالمبكر.

ولفتت إلى أن الحملة تشمل تنظيم ندوات ومحاضرات وعوض فلاشات توعوية وبروشوات للتوعية بسرطان الثدي.

وشكرت السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، على دعمها ومساندتها لقضايا المرأة، كما شكرت مكتبي الصحة والتربية والتعليم بالمحافظة وإدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة، وثانوية بلقيس على جهودهم ومشاركتهم في الحملة.

ووجهت كلشات الشكر لكل من ساهم في دعم الحملة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وعقب تدشين الحملة، افتتح الوكيل عليان والوكيلة المساعدة باكريت، الطبق الخيري الذي أقامته ثانوية بلقيس، وسيعود ريعه لمساعدة مرضى السرطان.

حضر التدشين، مدير مكتب الصحة والعامة والسكان، عوض مبارك سعد، مدير عام مديرية الغيضة، سالم عوض سعيدان، ومدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف، ومدير التربية والتعليم بمديرية الغيضة إبراهيم جعرة، ومديرية إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة انتصار عوض مبارك، ومديرية ثانوية بلقيس الأستاذة فاطمة الشماسي.