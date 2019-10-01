مسؤول بالمهرة يناقش الوضع المالي مع الهيئة الإدارية ومكتب المالية بالمحافظة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

عقد صباح اليوم إجتماع مشترك برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر مع وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين والهيئة الإدارية ومكتب المالية لمناقشة الوضع المالي بالمحافظة.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، جرى في الإجتماع مناقشة عدد من المشكلات المالية والوضع المالي العام والخدمي بالمحافظة وبحث عدد من الحلول المقترحه من قبل الحاضرين.

وخرج الإجتماع بالعديد من المخارج والحلول ووضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة في الوضع المالي الذي تمر به المحافظة.