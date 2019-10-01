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مسؤول بالمهرة يناقش الوضع المالي مع الهيئة الإدارية ومكتب المالية بالمحافظة

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المهرة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

مسؤول بالمهرة يناقش الوضع المالي مع الهيئة الإدارية ومكتب المالية بالمحافظة

كتب

المهرة - الخليج 365

عقد  صباح اليوم إجتماع مشترك برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر مع وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين والهيئة الإدارية  ومكتب المالية  لمناقشة الوضع المالي بالمحافظة.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، جرى في الإجتماع مناقشة عدد من المشكلات المالية والوضع المالي العام والخدمي بالمحافظة وبحث عدد من الحلول المقترحه من قبل الحاضرين.

 

وخرج الإجتماع بالعديد من المخارج والحلول ووضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة في الوضع المالي الذي  تمر به المحافظة.

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