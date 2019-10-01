صنعاء.. مليشيات الحوثي تواصل ابتزاز المستشفيات والمراكز الصحية

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
مليشيا الحوثي
كتب
الخليج 365
أكد مصادر مسؤولة في العاصمة صنعاء ممارسة مليشيا الحوثي عملية فساد ممنهجة في القطاع الصحي بالعاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر قولها، إن مكتب الصحة الخاضع لسيطرة المليشيات بأمانة العاصمة يعمل على رفع تقييمات كاذبة حول أداء المستشفيات والمراكز الطبية ليقوم بعد ذلك بابتزاز تلك المؤسسات الصحية والضغط عليها لدفع الأموال التي تفرض عليهم.
وذكرت المصادر أن قيادة وموظفي مكتب الصحة بأمانة العاصمة يمارسون عملية ابتزاز لملاك المستشفيات الخاصة بالأمانة ويفرضون عليهم مبالغ مالية طائلة.
ولفتت المصادر إلى أن قيادة وموظفي مكتب الصحة بالعاصمة صنعاء التابعة لمليشيات الحوثي يأخذون من كل مستشفى بأمانة العاصمة مبلغاً وقدره مليون ونصف ريال يمني مقابل كل مخالفة مزعومة تسجل بناءً على تقارير كيدية كاذبة.
وأقرت مليشيات الحوثي، الشهر الماضي، إغلاق أكثر من 8 مستشفيات وأكثر من 25 غرفة عمليات بعدد من المشافي في إطار عملية ابتزاز واسعة للقطاع الصحي في إطار مساعيها لتدميرها وإفساح المجال لمؤسسات جديدة تمتلكها شخصيات حوثية.
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