بتمويل إماراتي.. محافظ الحديدة يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي في الدريهمي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

محافظ الحديدة يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي في الدريهمي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

افتتح محافظ الحديدة الدكتور حسن علي طاهر، الثلاثاء، مدرسة للتعليم الأساسي في مديرية الدريهمي أعادت دولة الإمارات بناءها وتأهيلها بعد أن كانت الحرب المفروضة من قبل المليشيا الحوثية قد دمرتها كلياً وحرمت طلاب المنطقة من التعليم فيها لمدة سنتين.



وقال طاهر، خلال الافتتاح الذي حضره ممثلون عن الهلال الأحمر الإماراتي وقيادات من السلطة المحلية، إن إعادة بناء مدرسة الفجر الجديد في منطقة الطائف تعكس صورة جلية لحجم الدعم السخي والدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، لتطبيع الحياة في المديريات والمناطق المحررة، وعلى وجه الخصوص القطاعات ذات الصلة بحياة الناس.

وأشار إلى أن مديرية الدريهمي تستحق الكثير من الاهتمام والدعم، حيث قدمت ولا تزال تقدم التضحيات الجسام في سبيل استكمال تطهير محافظة الحديدة والوطن بشكل عام من شرور عصابة الحوثي الكهنوتية المدعومة إيرانياً.

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وتقدم بالشكر الجزيل لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي أولت مديرية الدريهمي اهتمامها وسارعت في العمل ولا تزال لتطبيع الحياة فيها وتخفيف المعاناة عن كاهل أبنائها حيث كانت قد افتتحت في وقت سابق المركز الصحي في ذات المنطقة -الطائف- بعد إعادة ترميمه وتأهيله وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، فضلا عن تزويده بالأدوية والمحاليل المخبرية بشكل متواصل.

هذا وقد تجول محافظ الحديدة وممثلو الهلال في فصول ومرافق المدرسة ودشنوا توزيع الحقيبة والزي المدرسي لطلاب وطالبات المدرسة البالغ عددهم نحو 600 منتسب.

بدوره أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي أن افتتاح المدرسة وتوزيع الحقيبة والزي المدرسي لمنتسبيها يأتي في إطار حملة العودة إلى المدرسة في الساحل الغربي التي دشنتها هيئة الهلال مطلع الشهر المنصرم وتشمل افتتاح وتأثيث 16 مدرسة وتأثيث 10 مدارس أخرى تقدم افتتاحها في وقت سابق بتمويل سخي من دولة الإمارات.